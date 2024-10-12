Выставка творческих работ ´Осенний калейдоскоп´(совместная деятельность воспитанников и законных представителей)Прекрасная пора - осень! Так красиво вокруг, природа расписывает все деревья разнообразными красками, душа поет при виде такого разнообразия.
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