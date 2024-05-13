РНПК подняла лимиты на морские грузы

Подконтрольная ЦБ Российская национальная перестраховочная компании (РНПК) увеличила страховщикам лимиты по перестрахованию морских рисков для облигаторных договоров на 2024 год, пишет газета “Коммерсант” со ссылкой на участников рынка.
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