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Нижегородская правда

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Офтальмолог объяснил, почему у человека дёргается глаз и что с этим делать

Дёргающееся веко обычно является признаком переутомления, вызванного напряжённой работой, длительным использованием гаджетов и нехваткой сна.

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