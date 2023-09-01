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Без рецепта - нельзя. Правда ли, что купить многие важные лекарства станет сложнее?

Без рецепта - нельзя. Правда ли, что купить многие важные лекарства станет сложнее?

Постановление о жестком контроле за рецептурными препаратами, вступившее в силу 1 сентября, вызвало панику в сети С 1 сентября вступили в силу изменения в постановление правительства, которые определяют порядок продажи рецептурных лекарств в России.

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