Без рецепта - нельзя. Правда ли, что купить многие важные лекарства станет сложнее?

Постановление о жестком контроле за рецептурными препаратами, вступившее в силу 1 сентября, вызвало панику в сети С 1 сентября вступили в силу изменения в постановление правительства, которые определяют порядок продажи рецептурных лекарств в России.
Постановление о жестком контроле за рецептурными препаратами, вступившее в силу 1 сентября, вызвало панику в сети С 1 сентября вступили в силу изменения в постановление правительства, которые определяют порядок продажи рецептурных лекарств в России.
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