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Царьград

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Рыбакина после победы на US Open приедет в Казахстан

Рыбакина после победы на US Open приедет в Казахстан

Казахстанская федерация тенниса проинформировала о предстоящем визите Елены Рыбакиной на родину. Спортсменка, недавно возглавившая мировой рейтинг WTA, даст мастер-классы для юных игроков в двух крупнейших городах страны — Астане и Алматы.

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