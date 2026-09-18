Рыбакина после победы на US Open приедет в Казахстан

Казахстанская федерация тенниса проинформировала о предстоящем визите Елены Рыбакиной на родину. Спортсменка, недавно возглавившая мировой рейтинг WTA, даст мастер-классы для юных игроков в двух крупнейших городах страны — Астане и Алматы.