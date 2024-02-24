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Жертвами лобового столкновения в Калифорнии стали восемь человек

Смертельное ДТП произошло в округе Мадера в американском штате Калифорния. В результате лобового столкновения пикапа и фургона погибли восемь человек, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на калифорнийский дорожный патруль.

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