МО: гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную артустановку и пехоту ВСУ

Ликвидация противника была осуществлена в лесном массиве Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированную самоходную артиллерийскую установку и пехоту украинской армии в зоне проведения спецоперации.
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