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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Агроэко» подал иск к конкуренту на 4,5 млрд рублей из-за вспышки африканской чумы

Производитель свинины «Агроэко» подал иск на 4,5 млрд рублей к агрохолдингу «Русмит». По данным «Коммерсанта», компания требует компенсацию, считая, что на площадках конкурента началась вспышка африканской чумы свиней, из-за которой «Агроэко» потеряло 125 000 голов.

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