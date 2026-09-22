Генерал сказал, откуда беспилотники атаковали Самарскую область 22 сентября

В ночь на 22 сентября ВСУ атаковали Самарскую область. К сожалению, не обошлось без жертв. Герой России генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.
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