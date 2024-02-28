Бастрыкину доложат по делу о насилии над 17-летним студентом в Подмосковье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу о насилии над 17-летним студентом в городе Долгопрудный (Московская область), совершенном группой лиц из Центральной Азии .
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