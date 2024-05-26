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Сехудо вызвал Яна: «Я достаточно русский, чтобы надрать ему зад»

«Вызов Ядуна? Мне нравится Китай и время Суна придет. Но сначала мне нужен Петр Ян. Я достаточно русский, чтобы надрать ему зад», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

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