Сехудо вызвал Яна: «Я достаточно русский, чтобы надрать ему зад»

«Вызов Ядуна? Мне нравится Китай и время Суна придет. Но сначала мне нужен Петр Ян. Я достаточно русский, чтобы надрать ему зад», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.