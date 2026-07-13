Спорт и диета
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Спорт и диета

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Овсянка или яичница: что на самом деле делает с сахаром ваш утренний выбор

Овсянка или яичница: что на самом деле делает с сахаром ваш утренний выбор

Каждое утро перед нами встает один и тот же вопрос: с чего начать день, чтобы чувствовать себя бодро и ясно мыслить до самого обеда? Многие из нас выросли на убеждении, что тарелка горячей каши — это идеальный старт.

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