Овсянка или яичница: что на самом деле делает с сахаром ваш утренний выбор

Каждое утро перед нами встает один и тот же вопрос: с чего начать день, чтобы чувствовать себя бодро и ясно мыслить до самого обеда? Многие из нас выросли на убеждении, что тарелка горячей каши — это идеальный старт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии