Каковы последствия тоталитарного режима в Украине для канонического православия и его последователей в США? Увеличивается ли число православных верующих в США, и почему молодые мужчины ищут опору в традиции? Как политика разрушения УПЦ влияет на отношения Украины с США и внутреннее состояние народа? Пока в Украине у власти тоталитарная секта, которая разрушает каноническое восточное православие, начавшееся в Киеве, наша церковь неожиданно обрела новую почву в США.