В Рязани несколько улиц останутся без горячей воды и отопления 24 марта

У дома № 62 корпус 1 на улице Дзержинского будут менять трубопровод, поэтому до 17:00 горячей воды не будет на улице Дзержинского в доме № 62 корпус 1; Пушкина в доме № 38; Стройкова в доме № 11 и на Татарской в доме № 14.
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