Полиция задержала бежавших после драки с ДПС пьяных пассажиров «Рено» Инцидент произошел в ночь на 28 мая, когда экипаж ДПС остановил «Рено Логан» с пьяным водителем без прав и пассажирами навеселе.
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Полиция задержала бежавших после драки с ДПС пьяных пассажиров «Рено» Инцидент произошел в ночь на 28 мая, когда экипаж ДПС остановил «Рено Логан» с пьяным водителем без прав и пассажирами навеселе.