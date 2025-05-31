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Мойка78.ру Новости СПб

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Полиция задержала бежавших после драки с ДПС пьяных пассажиров «Рено

Полиция задержала бежавших после драки с ДПС пьяных пассажиров «Рено» Инцидент произошел в ночь на 28 мая, когда экипаж ДПС остановил «Рено Логан» с пьяным водителем без прав и пассажирами навеселе.

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