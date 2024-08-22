В России обнаружили новый средний класс

Участники СВО и работники в сферах с активным импортозамещением становятся новым средним классом России – к такому выводу пришли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в статье «Благосостояние населения: неравномерный рост», пишут «Ведомости».
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