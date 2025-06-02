Público: Трамп и Келлог понимают оправданность позиции Путина по Украине

США придется построить конструктивный диалог с Россией Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его спецпредставитель по Украине Кит Келлог понимают оправданность позиции президента России Владимира Путина по Украине, сообщает издание Público.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии