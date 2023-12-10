Московская делегация оценила ход строительства объектов в Херсонесе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с Митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, главой Минстрой РФ Иреком Файзуллиным, заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым проинспектировали ход строительства объектов историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
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