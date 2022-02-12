«Лацио» сделал улучшенное предложение бразильскому защитнику Луису Фелипе, которым интересуется «Зенит»

Не успел metaratings.ru проинформироватьо том, что «Зенит» в срочном порядке ищет центрального защитника из чемпионатов Италии и Германии, как издание Corriere dello Sport, на которое ссылается sport-express.
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