Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

«Лацио» сделал улучшенное предложение бразильскому защитнику Луису Фелипе, которым интересуется «Зенит»

«Лацио» сделал улучшенное предложение бразильскому защитнику Луису Фелипе, которым интересуется «Зенит»

Не успел metaratings.ru проинформироватьо том, что «Зенит» в срочном порядке ищет центрального защитника из чемпионатов Италии и Германии, как издание Corriere dello Sport, на которое ссылается sport-express.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх