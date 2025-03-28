Протоирей Зинченко: в селе Погребки из-за удара ВСУ по храму сгорели святыни

Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, протоиерей Александр Зинченко заявил, что в селе Погребки Суджанского района в храме сгорели святыни после удара по нему Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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