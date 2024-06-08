На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин допустил создание новой столицы в РФ после вопроса политолога Сергея Караганова о том, не пора ли в России создать третью столицу по примеру Петра I.
Депутат Арефьев оценил шансы Новосибирска стать третьей столицей
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
Сначала наведите порядок в городе, чтобы людям было жить комфортно. Не город, а помойная яма. Показывают центр, а дальше за две улицы и за окраины загляните. Транспорт обеспечьте нормальными остановками. Как пример: запустили хороший маршрут 28, а остановку на конечной Северная корона сделать не подумали. Людей высаживают на дорогу, прямо на газоны, в дождь- в грязь и лужи. В новостройках горводоканал зимой перекопал зеленые зоны, а восстанавливать не собирается, люди живут в лунном ландшафте. Продолжать дальше?
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