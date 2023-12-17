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Закон, порядок, государство

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В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России состоялся выпуск слушателей Института развития

В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России состоялся выпуск слушателей Института развития

В торжественной обстановке выпускникам вручили дипломы об успешном завершении обучения. В этом году курс профессиональной переподготовки «Высшая академия управления» окончили 11 сотрудников ведомства, которые уже занимают руководящие должности в подразделениях МЧС России.

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