В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России состоялся выпуск слушателей Института развития

В торжественной обстановке выпускникам вручили дипломы об успешном завершении обучения. В этом году курс профессиональной переподготовки «Высшая академия управления» окончили 11 сотрудников ведомства, которые уже занимают руководящие должности в подразделениях МЧС России.
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