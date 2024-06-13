10 голливудских красавиц, которые курят

Курение опасно для жизни, и Голливуд сейчас не любит его пропагандировать. В историческом кино еще можно увидеть курящих положительных персонажей, а вот в фильмах о современности «хорошие» курильщики почти исчезли.
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