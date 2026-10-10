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Царьград

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Раненый боец СВО получил 900 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Раненый боец СВО получил 900 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

В Нижегородской области раненому участнику СВО перечислили положенные 900 тысяч рублей после того, как депутат Татьяна Гриневич обратилась в Главную военную прокуратуру из-за почти годовой задержки выплаты.

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