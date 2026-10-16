Суд отказал в иске АНО о взыскании 8,19 млн рублей с департамента культуры и правительства Орловской области, указав, что создание организации не налагает автоматических финансовых обязательств на бюджет.
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