НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россиядә берьюлы ике пенсия алырга хокуклары булучылар исемлеген киңәйтергә мөмкиннәр

Хезмәт министрлыгы Донбасс ополчениесендә, махсус бүлекчәләрдә һәм шәхси хәрби компанияләрдә хезмәт иткән махсус хәрби операциядә катнашучыларның хезмәткә сәләтсез гаилә әгъзаларына ике пенсиягә хокук бирергә тәкъдим итте, дип хәбәр иттеләр ведомство матбугат хезмәтендә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии