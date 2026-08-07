Россиядә берьюлы ике пенсия алырга хокуклары булучылар исемлеген киңәйтергә мөмкиннәр

Хезмәт министрлыгы Донбасс ополчениесендә, махсус бүлекчәләрдә һәм шәхси хәрби компанияләрдә хезмәт иткән махсус хәрби операциядә катнашучыларның хезмәткә сәләтсез гаилә әгъзаларына ике пенсиягә хокук бирергә тәкъдим итте, дип хәбәр иттеләр ведомство матбугат хезмәтендә.
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