На Северном флоте в ходе СКШУ «Океан-2024» отработали действия дежурных сил по организации охраны и обороны аэродромов

В ходе данного учения отрабатывались такие элементы, как вылет вертолёта Ми-8мтв с оперативной огневой группой на борту для выполнения полёта по поиску и блокированию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в районе аэродрома и при отражении нападения ДРГ с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.
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