ДК железнодорожников массово расторгает договоры с организаторами концертов в Екатеринбурге

Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге начал массово отказываться от сотрудничества с организаторами концертов, которые предупреждают о переносе или отмене мероприятия за день до запланированного выступления артистов.
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