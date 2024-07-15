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«Азербайджан может напасть снова»

«Азербайджан может напасть снова»

Аршак Карапетян — значимая фигура в армянском военном и государственном управлении. Три года он был советником премьер-министра Пашиняна, потом занимал пост замначальника Генштаба, в 2021 году четыре месяца руководил министерством обороны.

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