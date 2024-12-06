Препарат для профилактики ВИЧ признан в США эффективным

Учёные из Университета Эмори в США успешно завершили третью фазу клинических испытаний нового препарата «Ленакапавир», который продемонстрировал 99% эффективность в предотвращении ВИЧ среди людей в группе риска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии