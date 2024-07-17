В отношении Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла против блогера и бывшей телеведущей Анастасии Ивлеевой исполнительное производство по взысканию налоговой задолженности на сумму более 11,3 млн рублей.
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