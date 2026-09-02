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ТАСС

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Сальдо: ВСУ продолжают наращивать активность беспилотников в Херсонской области

Сальдо: ВСУ продолжают наращивать активность беспилотников в Херсонской области

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на фоне провальных попыток занять позиции на левобережье Днепра в Херсонской области продолжают наращивать активность беспилотников, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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