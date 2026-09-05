Восьмиклассникам добавят третий урок истории в неделю

Минпросвещения России продолжает наращивать историческое образование в школах.Глава Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко в интервью РИА Новости заявил, что с 1 сентября восьмиклассники будут изучать историю уже три часа в неделю - на один урок больше, чем раньше.
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