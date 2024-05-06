Христос воскресе! Всех верующих со светлым днем пасхи!

Мы, как и все православные, готовились к этому дню, как могли. Не каждый год печем сами куличи, яйца украшаем обязательно и творожную пасху делаем по – разным рецептам (тут важен вкусный творог, ну и душа).
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