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Свежие комментарии

Христос воскресе! Всех верующих со светлым днем пасхи!

Христос воскресе! Всех верующих со светлым днем пасхи!

Мы, как и все православные, готовились к этому дню, как могли. Не каждый год печем сами куличи, яйца украшаем обязательно и творожную пасху делаем по – разным рецептам (тут важен вкусный творог, ну и душа).

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