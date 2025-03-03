Юристы Пешкова и Шипцова рассказали о наказании за незаконный бизнес в квартире

Партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова и юрист практики правового сопровождения предпринимательства бюро адвокатов "Де-юре" Юлия Щипцова рассказали РИА Новости, какой бизнес в квартире является незаконным.
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