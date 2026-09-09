Гаити: трое мирных жителей были похищены предполагаемыми членами банды возле рынка Арли в районе Силоэ на улице Дельмас 75, Порт-о-Пренс, около 06:00 (10:00 по Гринвичу).
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