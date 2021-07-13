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Рената Литвинова примерила металлический корсет в виде бюста

Рената Литвинова примерила металлический корсет в виде бюста

Актриса и режиссер восхитила фанатов.На другие яркие образы Ренаты Литвиновой смотри в галерее, а текст новости читай ниже:2011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—20182011—201854-летняя Рената Литвинова привела в восторг подписчиков, продемонстрировав им кадр с примерки корсета Schiaparelli из металлизированной пластмассы в виде обнаженной женской груди.

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