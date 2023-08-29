Макрон: Франция готова поддержать военную операцию ЭКОВАС в Нигере

Владимир Соловьев

"Франция готова поддержать военную операцию ЭКОВАС в Нигере". ГОТОВА, ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СМОЖЕТ И С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОИГРАЕТ, ЧТО ЕЩЁ СТАНЕТ БОЛЬШИМ УДАРОМ ДЛЯ НЕЁ, НЕ ГОВОРЯ О РЕПУТАЦИОННЫХ ПОТЕРЯХ!