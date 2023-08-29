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Макрон: Франция готова поддержать военную операцию ЭКОВАС в Нигере

Макрон: Франция готова поддержать военную операцию ЭКОВАС в Нигере

Санкции будут на Францию? Заморозка активов там? Коллективная ответственность?Необходимо ввести санкции против Франции, отключить ее от Swift и помогать Нигеру вооружением.

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Комментарии
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Ольга Скобликова
Франция готова поддержать ЭКОВАС, а сама Франция решила в стороне отсидеться?
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11 час.
СК
Сергей Ковалев
Макрону бы в своем доме порядок навести...
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10 час.
Владимир Соловьев
&quot;Франция готова поддержать военную операцию ЭКОВАС в Нигере&quot;. ГОТОВА, ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СМОЖЕТ И С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОИГРАЕТ, ЧТО ЕЩЁ СТАНЕТ БОЛЬШИМ УДАРОМ  ДЛЯ НЕЁ, НЕ ГОВОРЯ О РЕПУТАЦИОННЫХ ПОТЕРЯХ!
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10 час.

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