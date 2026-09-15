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Себастьян Феттель и Валттери Боттас примут участие в «Гонке чемпионов» в Веллингтоне

Race of ChampionsВ 2027 году впервые в своей истории «Гонка чемпионов» пройдёт в Новой Зеландии. С 9 по 10 января на стадионе Hnry Stadium в Веллингтоне в заездах встретятся звёзды мирового автоспорта, среди которых будут бывшие и действующие пилоты Формулы 1, а также раллийные и кольцевые гонщики.

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