Себастьян Феттель и Валттери Боттас примут участие в «Гонке чемпионов» в Веллингтоне

Race of ChampionsВ 2027 году впервые в своей истории «Гонка чемпионов» пройдёт в Новой Зеландии. С 9 по 10 января на стадионе Hnry Stadium в Веллингтоне в заездах встретятся звёзды мирового автоспорта, среди которых будут бывшие и действующие пилоты Формулы 1, а также раллийные и кольцевые гонщики.