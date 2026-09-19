Эксперт Орехов: нужно закладывать до 30% бюджета при ремонте на внезапные расходы

Основные ошибки в ремонте после завершения работ остаются незаметными, поскольку скрываются за плиткой, штукатуркой или потолком, поэтому контролировать процесс важно до финишной отделки, когда исправить недочеты еще можно без масштабного вскрытия.
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