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Эксперт Орехов: нужно закладывать до 30% бюджета при ремонте на внезапные расходы

Эксперт Орехов: нужно закладывать до 30% бюджета при ремонте на внезапные расходы

Основные ошибки в ремонте после завершения работ остаются незаметными, поскольку скрываются за плиткой, штукатуркой или потолком, поэтому контролировать процесс важно до финишной отделки, когда исправить недочеты еще можно без масштабного вскрытия.

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