Bloomberg: российский «Газпром» делает из Китая новую Европу

Владимир Грачев

Вопрос - "Зачем России новая Европа?" Россия всегда старается иметь, кроме нескольких исключений в истории, надёжные, равноправные, взаимновыгодные, партнёские или братские отношения с любыми странами мира. Если эти условия взаимоотношений не соблюдаются, то Россия не будет сотрудничать с такими странами.