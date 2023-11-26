Европейские газовые подземные хранилища переполнены, а температура пока что не настолько опустилась, чтобы начать их опустошать.
Bloomberg: российский «Газпром» делает из Китая новую Европу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Грачев
Вопрос - "Зачем России новая Европа?" Россия всегда старается иметь, кроме нескольких исключений в истории, надёжные, равноправные, взаимновыгодные, партнёские или братские отношения с любыми странами мира. Если эти условия взаимоотношений не соблюдаются, то Россия не будет сотрудничать с такими странами.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии