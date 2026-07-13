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Коротко о главном

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Украинцы в восторге: «Крым сдаётся!». Придётся их разочаровать

Украинцы в восторге: «Крым сдаётся!». Придётся их разочаровать

Пока украинские соцсети переполнены сообщениями о том, что «Крым уже сдаётся» и вот-вот окончательно падёт, а пропагандисты киевского режима рисуют картины массовой паники и бегства жителей с полуострова, сами крымчане рассказывают совершенно иную реальность.

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