Украинцы в восторге: «Крым сдаётся!». Придётся их разочаровать

Пока украинские соцсети переполнены сообщениями о том, что «Крым уже сдаётся» и вот-вот окончательно падёт, а пропагандисты киевского режима рисуют картины массовой паники и бегства жителей с полуострова, сами крымчане рассказывают совершенно иную реальность.
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