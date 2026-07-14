Сделайте первый шаг к рождению здорового малыша — проверьте репродуктивное здоровье по ОМС

Мечтаете о ребёнке? Хотите быть уверены, что ваше здоровье не станет преградой на пути к родительскому счастью? Хорошая новость: мужчины и женщины от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС.
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