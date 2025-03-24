Красноярском крае сельхозпроизводители весной обновят парк техники

Под зерновые и кормовые культуры в регионе отводится около 1,5 тысячи гектаров — как и в 2024 году. На заседании комитета по делам села и агропромышленной политике депутаты Заксобрания обсудили основные вопросы, связанные с подготовкой к посевной кампании.
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