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Крымская газета

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Какой сегодня день: 22 августа

Какой сегодня день: 22 августа

Сегодня, 22 августа, отмечаетсяДень Государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

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