Какой сегодня день: 22 августа

Сегодня, 22 августа, отмечаетсяДень Государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.