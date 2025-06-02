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Пожар на заводе в Нижегородской области: работник в больнице с ожогами

Пожар на заводе в Нижегородской области: работник в больнице с ожогами

В цехе с химическими веществами на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области произошел пожар.

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