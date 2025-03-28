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Фотоархив 135-го истребительного авиаполка советских ВВС в Египте, 1970-72 гг

Фотоархив 135-го истребительного авиаполка советских ВВС в Египте, 1970-72 гг

Источник:http://old.hubara-rus.ru/index.html Во время так называемой Войны на истощение между Объединенной Арабской Республикой (ОАР, название Египта до 1971 года; с 1971 года Арабская Республика Египет, АРЕ) и Государством Израиль президент ОАР Гамаль Абдель Насер потребовал от Советского Союза создать «эффективную систему противоракетной обороны» против израильской авиации и направить в Египет обычные советские части ПВО и авиации.

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