Фотоархив 135-го истребительного авиаполка советских ВВС в Египте, 1970-72 гг

Источник:http://old.hubara-rus.ru/index.html Во время так называемой Войны на истощение между Объединенной Арабской Республикой (ОАР, название Египта до 1971 года; с 1971 года Арабская Республика Египет, АРЕ) и Государством Израиль президент ОАР Гамаль Абдель Насер потребовал от Советского Союза создать «эффективную систему противоракетной обороны» против израильской авиации и направить в Египет обычные советские части ПВО и авиации.