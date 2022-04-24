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Возложение цветов к памятнику Ленину.

Возложение цветов к памятнику Ленину.

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и основатель СССР - он стал живой легендой для миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма.

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