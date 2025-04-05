Басков заявил, что реалити-шоу «Дом» стало для него школой юмораРоссийский певец Николай Басков научился шутить на первой итерации реалити-шоу «Дом».
Басков рассказал, где научился хорошо шутить
Комментарии
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Нина Прыгун
а шутки у него плоские и часто ниже пояса
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Но было много пошлости, низменности и беспринципности..УМОРА, ОДНИМ СЛОВОМ !!??
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11 час.
Надежда Белугина
К сожалению, артисты сейчас мало у кого учатся. Часто просто демонстрируют себя любимого, видя в себе эталон.
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6 час.
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