Русофобка Фарион призывает украинцев не понимать тех, кто говорит по-русски

Ирина Фарион, украинский политик, известна своими русофобскими высказываниями. В интервью для «Телеграфа» она заявила, что украинские военнослужащие должны общаться исключительно на государственном языке, соблюдая закон.
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